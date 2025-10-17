◇セCSファイナルステージ第3戦DeNA0―4阪神（2025年10月17日甲子園）今季阪神戦で抜群の成績を残していたDeNA先発・ケイは無念の結果に終わった。阪神戦は今シーズン8試合に登板して防御率0・85。8試合全てでクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）をマークしていた。負けか引き分けで終わり、の一戦。助っ人左腕は初回、1死一、二塁のピンチを背負って4番・佐藤輝に先制3ランを被弾。3回2死一、二塁では5