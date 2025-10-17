中国国家統計局は、２０日に予定している２０２５年７〜９月期の国内総生産（ＧＤＰ）の発表を、インターネット上で行うと公式サイトで明らかにした。ＧＤＰ発表時の恒例だった記者会見を開催しない異例の対応となる見通し。理由は説明していない。２０日に開幕する共産党の重要会議・第２０期中央委員会第４回総会（４中総会）が関係しているとの見方が出ている。統計局は２４年４〜６月期のＧＤＰ発表時にも、記者会見を開か