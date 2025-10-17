ボディリフト×巨大タイヤ×フル造形アルミバンパーで「全力SUV」化トヨタ「トヨエース」の商用トラックをベースに、SUV風に大胆にカスタムされた車両が中古市場に登場しました。この個体は、大型タイヤの装着により車高を大幅に高めたほか、フロントには“イカツイ”アルミバンパーを採用しています。【画像】超カッコイイ！ トヨタ「“SUV”トラック」!?を画像で見る（49枚）これらのカスタムにより、「業務用」という従来