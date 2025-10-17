大阪府警本部大阪府守口市の市民保健センター修繕工事を巡り、便宜を図った見返りに業者側から電動自転車などを受け取ったとして、府警は17日、収賄容疑で同市健康推進課の前課長安田大輔容疑者（47）＝同府摂津市＝を逮捕し、贈賄容疑で、土木建築会社役員矢野勝久容疑者（38）＝守口市＝を逮捕した。安田容疑者の逮捕容疑は、2024年9月〜25年4月、市民保健センター修繕工事で、業者が有利になるよう取り計らい、電動自転車や