10月17日（金）に放送した「ガイアの夜明け」のテーマは、「Bリーグの野望〜今こそハコモノで稼ぐ〜」。【動画】Bリーグ 全国に新アリーナが続々誕生！新計画に賛否で住民投票も…地方を中心に“ハコモノ”（スポーツ施設）を核としたビジネス・地域活性化に取り組む企業やチームが増えている。サッカー・サンフレッチェ広島の「エディオンピースウイング広島」、プロ野球・北海道日本ハムファイターズの「エスコンフィールドHOKKA