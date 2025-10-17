◇セCSファイナルステージ第3戦DeNA0―4阪神（2025年10月17日甲子園）DeNAは3年目捕手の松尾汐恩が、相手先発・高橋遥人の大記録を阻止した。打線は左腕の前に8回1死まで無安打。走者は初回1死での失策のみだった。松尾はこの場面で代打で登場。2ボールから見逃し、ファウルで2―2とされたが、5球目の147キロの直球を詰まりながらも中前に落とした。「何とかチームのために一本出したいと思って（打席に）立ってい