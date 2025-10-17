【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比69.42ドル高の4万6021.66ドルを付けた。朝方発表された米国の地方銀行の決算は堅調との受け止めが広がり、信用不安がひとまず後退し、買い注文が先行した。