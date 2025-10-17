国際サッカー連盟（FIFA）は17日、男子の世界ランキングを更新し、日本は19位で変わらず、アジア最上位を維持した。イランが21位、韓国は一つ上げて22位だった。1位はスペインで動かず、アルゼンチンが一つ上げて2位、フランスが入れ替わって3位に後退した。（共同）