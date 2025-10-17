日本郵便は１７日、配達中に交通事故を起こした配達員に対し、自転車や徒歩で配達させる不適切な事案があったと明らかにした。「懲罰的及びハラスメント的とも受け取られかねない行為」として、１４日付で各郵便局に禁止する通知を出した。日本郵便によると、バイクで配達中に物損事故を起こした東京都内の郵便局の男性配達員が、上司から指示され、８月下旬から９月初旬までの計８日間、猛暑の中、電動アシスト付き自転車で配