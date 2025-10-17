日本の文化を足元に取り入れる新しいコレクションが登場！コンバースの「ALL STAR LOCALIZE HI」では、東京と大阪のシンボルを取り入れた限定モデルが登場。さらに、「湯呑み」や「風神雷神図」といった日本独自のアートをモチーフにしたデザインが魅力的。2025年10月17日より順次発売、地域性と文化性を兼ね備えた一足を手に入れて、街中で注目を浴びること間違いなし♪ 日本の象徴を足元に！地域限定オӦ