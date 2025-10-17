◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク0―6日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの周東佑京外野手が27日ぶりにスタメン出場した。9月20日のオリックス戦以来に「9番中堅」でCS初スタメンだった。7回にはダイビングキャッチを試みるも、捕球できず。グラウンドに体を強打し、顔をしかめる場面もあったが、プレーを続行した。背部痛から復帰後初めてスタメン出場