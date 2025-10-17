福岡県警小郡署は17日、小郡市大保の公園内で16日午後5時半ごろ、遊んでいた小学生児童が男からスマートフォンのカメラを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30代くらいで、黒色のパーカを着用していたという。