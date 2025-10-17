「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク０−６日本ハム」（１７日、みずほペイペイドーム）日本ハムが快勝。ファイナルＳ初勝利で、アドバンテージを含めて１勝３敗とした。エース伊藤が８回５安打無失点、１１奪三振の快投。自身ＣＳ初勝利を挙げた。ヒーローインタビューでは「もう後がなかったですし、今日勝ちきらないことには意味がなかったので、勝ててホッとしています」と頬を緩め、最後は４戦目以降へ向け「