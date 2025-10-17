◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第３戦阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）ＤｅＮＡはわずか３安打で完封負けを喫し、３連敗でＣＳ最終Ｓ敗退が決定。昨年に続く下克上日本一は実現できなかった。試合後、主将の牧秀悟内野手は「力の差がはっきりしていた。足りないことだらけ。このままでは来年も同じことになる。この負けをいいきっかけにしていければ」と、無念の表情で完敗を認めた。