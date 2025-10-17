１７日、太原衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「長征６号改」。（太原＝新華社配信／王亜鵬）【新華社太原10月17日】中国は17日午後3時8分（日本時間同4時8分）、複数の極軌道衛星からなる「千帆極軌18組」を搭載した運搬ロケット「長征6号改」を山西省の太原衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。長征シリーズ運搬ロケットの打ち上げは今回で601回目となった。１