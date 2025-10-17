8人組グループ・timeleszの松島聡さん（27）が16日、兵庫県南あわじ市の観光施設『道の駅うずしお』のデジタルサイネージ『うずしおビジョン』の除幕式に出席しました。個展を開くなど、アート作家としての活動にも積極的に取り組む松島さんがデザインしたのは、『鳴門海峡の渦潮』からインスピレーションを受けて制作したというキャラクター『淡路うず助』。このキャラクターはアニメーションとして『うずしおビジョン』に登場す