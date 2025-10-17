「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）阪神・糸井嘉男ＳＡ（スペシャルアンバサダー）が１７日、自身のＸに新規投稿。阪神・佐藤輝の先制３ランが飛び出した後には「予想どおり」と書き込んだ。この日、ＭＢＳで解説を務めた中田翔氏については「中田翔の解説うまいしおもろい」と絶賛。さらに、ＳＧＬスタジアムで開催されたパブリックビューイング（ＰＶ）で甲子園の