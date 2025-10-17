（台北中央社）東部・花蓮県の馬太鞍渓上流にできたせき止め湖を巡り、台湾側の要請を受けて国土交通省が提供した水位観測ブイの引き渡し式が17日、日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会台北事務所で行われた。台湾の対日窓口機関、台湾日本関係協会の蘇嘉全（そかぜん）会長は、日本政府などに対し、台湾が困難に直面している中で支援の手を差し伸べてくれたことに、「台湾を代表して最高の敬意と謝意を表する」と述べた。せき