（台北中央社）9人組グループ、Snow Manの渡辺翔太と向井康二が17日、グループ初のポップアップイベント「Snow Man 1st POP-UP」の台北会場を訪問した。二人は自ら報道陣に会場内を案内。向井は台湾の写真家が撮影した台北の風景を背景にしたメンバーの写真を紹介し、「台北らしさがある。ここでしか見られないお薦めのポイント」とアピールした。グループのイベントが台湾で開催されるのは初めて。ポップアップはソウルに続いて2