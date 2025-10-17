サンフレッチェ広島は10月17日、J１第34節でFC東京とホームで対戦。０−０のドロー決着となった。前半から相手を押し込む時間帯が多かったが、最後までゴールを奪えなかった。試合後のフラッシュインタビューで、ミヒャエル・スキッベ監督は「後半も同じように試合を握っていた。ただ、相手が深く守っていた状況だった」と振り返り、唇を噛んだ。積極的なベンチワークを見せた指揮官は、「フレッシュな選手を入れて、新しい