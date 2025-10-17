【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hedigan’sの東名阪ツアー『Hedigan’s “Tour doyes”』が10月9日、東京・LIQUIDROOMにてファイナルを迎えた。以下、オフィシャルレポートをお届けする。 ■「いっぱい曲をやりにきたので、いっぱい曲を聴いてください」 開演時間の19時になるとBGMのボリュームが上がり、電子音楽のパイオニアと呼ばれるデリア・ダービーシャーの「Moogies Bloog