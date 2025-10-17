【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ＝LOVEの高松瞳（「高」は、はしごだかが正式表記）が、10月24日放送のTBSドラマ『フェイクマミー』第3話にゲスト出演することが決定した。 ■高松が演じるのは、物語に大きく影響する女性アイドル・一ノ瀬玲奈 『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできたふたりの女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まる、ウソとトラブルだらけのファミリ&#