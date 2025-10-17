阪神・佐藤輝明内野手（２６）が「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファイナルステージ第３戦（１７日、甲子園）で、初回から快音を響かせた。一死一、二塁からＤｅＮＡの難敵左腕・ケイの初球１２７キロのスライダーを完璧に捉えた。鋭い打球はバックスクリーンに飛び込むＣＳ１号３ラン。「しっかり準備して、イメージしながら打席に入った結果だと思います」と胸を張った。虎の４番打者の強烈な一撃に球