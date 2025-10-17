阪神・高橋遥人投手（２９）がＤｅＮＡとの「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファイナルステージ第３戦（１７日、甲子園）に先発。日本シリーズ進出に貢献する抜群の投球を見せつけた。初回に味方の失策で一死二塁とされたが、２回以降は力強い直球とキレのある変化球で横浜打線をシャットアウト。８回は先頭・牧を一飛に打ち取り、ノーヒットノーランまでアウト５つとした。「（ノーノーは）あんまり意識