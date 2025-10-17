俳優・中尾明慶（３７）が１７日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」に出演。一般常識のなさについて悩みを打ち明けた。小学校高学年で芸能活動をスタートさせた中尾。「子供のころからこのお仕事させていただいてるんです」と切り出し、「小学校６年の息子がいるんですけど。先生とのメールのやりとりとか、ものすごくちゃんとした文章で送られてきたりする。そういうのの返し方が全く分からない」と打ち明けた。「だから