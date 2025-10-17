チャンピオンズリーグではPSGに、リーグ戦ではセビージャに敗れ、昨シーズン猛威を振るった3トップが立て続けに負傷とまさに緊急事態なバルセロナに朗報が届いた。9月25日ラ・リーガ第6節R・オビエト戦で右足のハムストリングを負傷したハフィーニャが、MRI検査の結果、10月26日に行われるレアル・マドリード戦に間に合う見込みと『MUNDODEPORTIVO』が報じている。負傷当初の報道では3週間で復帰と言われていたが、回復のペースが