17日、2025明治安田J1リーグ第34節が行われ、ヴィッセル神戸と鹿島アントラーズが激突した。神戸ホームで行われたこの試合は両チームにとって大一番。33節を終えた時点で首位を走る鹿島と4位につける神戸との勝ち点差5ポイントとなっており、鹿島にとっては優勝に近づくために、一方の神戸にとっては3連覇に向けて絶対に落とせない試合だ。開始2分、神戸に決定機。大迫のポストプレイから抜け出した宮代がクロスを上げると、再びボ