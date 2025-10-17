キリン・チャレンジカップでブラジル代表を3-2と破った日本代表。決勝点を挙げたのはFW上田綺世だが、あのゴールは上田がプレイするオランダのロッテルダムにも衝撃をもたらしたようだ。フェイエノールトで8試合8得点を挙げ、エールディヴィジの得点ランキング首位を突っ走る上田。オランダメディア『AD Voetbal』のポッドキャストで語ったジャーナリストのミコス・グーカ氏は、「ブラジル戦で決勝点を決めたなんて信じられない」