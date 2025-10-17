◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第３戦ソフトバンク０―６日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳町達外野手が３安打と暴れた。３戦連続のマルチ安打で、ＣＳはここまで１２打数７安打の打率５割８分３厘。「何が起きているのか分からないですけど、ボールの見え方はいいです。目とかがリフレッシュしたのかな」と語った。初めて規定打席に到達した今季は最高出塁率に輝く