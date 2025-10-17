◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第３戦阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）阪神・藤川球児監督が３連勝の日本シリーズ進出の要因の一つとして、女房役の坂本の存在を挙げた。「最初はやっぱり、ＤｅＮＡがファーストステージから勝ち上がってきているので、ゆっくりゆっくりと、３連戦ともですけど、坂本がよく（相手打線の勢いを）ほどきましたね」この日も坂本は先発・高橋を引っ張り、