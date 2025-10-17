◇セCSファイナルステージ第3戦阪神4―0DeNA（2025年10月17日甲子園）「2025JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第3戦の阪神―DeNA戦が17日に行われ、阪神が4―0で勝利し、3連勝で日本シリーズへの進出を決めた。初回1死一、二塁、阪神の佐藤輝が決勝の先制3ランを放った。DeNA先発の左腕ケイのスライダーを完璧に捉え、バックスクリーンへ放り込んだ。CS弾は22年以来自身2本目。「し