【ロンドン１６日＝大西健太】大相撲のロンドン公演２日目、幕内・宇良（３３）＝木瀬＝が、鮮やかなかいなひねりで同・藤ノ川（２０）＝伊勢ノ海＝を下した。取組後には、会場の飲食店員にビールを振る舞われ、勝利の美酒を味わう一幕もあった。英国でも注目を浴びる業師。人気の理由を大相撲担当者が「見た」。公演は１９日まで行われ、５日間の成績で優勝を争う。＊＊＊＊＊＊＊喉を鳴らしながら、勝利の美酒を味わった。