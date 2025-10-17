トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日放送のFOXビジネスのインタビューで、自らが表明した中国への100％の関税について「持続可能ではない」と述べた。2週間後に中国の習近平国家主席と韓国で会談する予定だとも説明した。中国との関係はうまくいくと強調し、関税発動の回避を示唆した。また、米CNBCテレビは17日、ベセント米財務長官と中国の何立峰副首相が17日に電話会談する予定だ