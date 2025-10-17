国民民主党の玉木代表は１７日のＢＳフジの番組で、日本維新の会が主張する国会議員の定数削減を巡り、臨時国会に関連法案が提出された場合、「賛成するので（国会の）冒頭で処理しよう」と述べた。残りの会期で物価高対策などを議論することも求めた。