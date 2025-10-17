「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）リーグ２位のＤｅＮＡが痛恨の３連敗を喫しＣＳ敗退。昨年と同じ下克上は果たせなかった。今季限りで退任するＤｅＮＡ・三浦大輔監督（５１）にとっては“ラスト采配”となった。試合後は阪神・藤川球児監督から花束を渡され、甲子園からは三浦コールも起こった。ベンチ裏では涙をこらえきれず、「本当に幸せでした。ありがとうござい