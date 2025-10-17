岩手県警察本部＝盛岡市岩手県警は17日、旅券を所持していなかったとする入管難民法違反（旅券不携帯）の疑いで、同県九戸村の外国籍の男性農作業員を誤認逮捕したと発表した。逮捕は15日で、在留カードを持っていることが分かり、約5時間20分後に釈放した。県警によると、二戸署に任意同行後、警察官がパスポートを持っていないことを確認し、15日午後6時10分に逮捕した。その後、留置施設に移した際、別の警察官が所持品を調