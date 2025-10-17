17日、アイドルグループ「私立恵比寿中学」のメンバーが神奈川県警加賀町警察署の一日署長をつとめ、特殊詐欺などに巻き込まれないよう注意を呼びかけました。17日、横浜市の観光名所「元町・中華街」では、アイドルグループ「私立恵比寿中学」のメンバー、桜井えまさんら3人が、神奈川県警加賀町警察署の一日署長に就任しました。3人は、警察署員らとともに中華街での防犯パトロールに参加し、警察官をかたったり不安をあおったり