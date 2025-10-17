苑内を美しく彩るバラ＝１７日、生田緑地ばら苑色鮮やかなバラを楽しめる生田緑地ばら苑（えん）（川崎市多摩区）で、秋の一般開放が始まった。見ごろを迎えつつあるバラを写真に収めようと、訪れた人々はスマートフォンやカメラを構えながら笑顔を浮かべている。１１月３日まで。約１・２ヘクタールの苑内では、６２５種２９００株ほどが一面を彩る。赤や白、黄色など色とりどりのバラが咲き誇る。秋のバラは春と比べてかぐわ