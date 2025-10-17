◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第３戦ソフトバンク０―６日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・正木智也外野手が７回２死一塁の代打で出場し、遊直。まだダイビングキャッチは禁止されているが、そのまま右翼の守備にも就いた。開幕５番を務めた慶大出身の２５歳は左肩手術を乗り越えて、４月１８日以来の１軍出場。ホークスファンの大歓声に迎えられた。「（声援には）