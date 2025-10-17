◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第３戦ソフトバンク０―６日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）日本ハムの伊藤大海投手が８回５安打無失点、毎回の１１奪三振で勝利投手となった。お立ち台では「絶対勝つぞ」と大絶叫。「あんま普段やらないので。なんも考えていなかったので、とりあえず叫べばいいかな。あしたも状況は変わらないのでチームを鼓舞できればいかな」と、はにかんだ。球