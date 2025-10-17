【ソウル共同】韓国大統領府の魏聖洛国家安保室長は17日、カンボジアで当局に拘束されている韓国人約60人を乗せたチャーター機が18日未明にプノンペンを出発し、仁川国際空港に向かう予定だと明らかにした。送還者の多くは韓国で逮捕状が発付されており、チャーター機には警察官が同乗するという。カンボジアでは、韓国の若者らが「高収入」だと誘われて渡航し、フィッシング詐欺などの犯罪に関わる事案が増加。韓国メディアに