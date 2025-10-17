岩手県警は17日、旅券を所持していなかったとする入管難民法違反の疑いで、同県九戸村の外国籍の男性農作業員を誤認逮捕したと発表した。逮捕は15日で、在留カードを持っていることが分かり、約5時間20分後に釈放した。