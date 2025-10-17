「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）ファーストＳで巨人を連勝で破り、甲子園に乗り込んできたＤｅＮＡだったが、敵地ではリーグ王者の底力の前にはね返されて３連敗。２年連続の下克上を成し遂げることはできなかった。南場智子オーナーは「一番はレギュラーシーズンの優勝。そして日本一連覇。狙ってたんですけど、ともにかなわずというところで、悔しいシーズンになっ