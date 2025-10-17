17日夕方、愛知県豊橋市のコンビニエンスストアで男が女性店員に声をかけ脅し、レジにあった金を奪って逃げました。女性店員にケガはなく、警察が恐喝事件として捜査しています。警察によりますと、豊橋市東雲町の「ファミリーマート豊橋東雲店」で17日午後4時半ごろ、店に入ってきた男がレジにいた女性店員に向かって声をかけ「金を出せ」と脅しました。女性店員がレジにあった現金を全て手渡すと、男はそのま