[10.17 J1第34節 神戸 0-0 鹿島 ノエスタ]ヴィッセル神戸は17日、J1第34節で首位の鹿島アントラーズと対戦し、0-0で引き分けた。国際Aマッチウィークを挟んで前節の浦和戦(●0-1)に続いての痛い足踏み。残り4試合で勝ち点5ポイント差を縮めることができず、3連覇が遠ざかる結果となった。試合前時点で勝ち点65の首位・鹿島と、同60の4位・神戸との上位対決。逆転での3連覇を狙う神戸は試合序盤、サイド攻撃から一方的に攻勢を