ソフトバンクは１７日に「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファイナルステージ」第３戦（みずほペイペイ）で、日本ハムに０―６と零封負け。アドバンテージを含めたシリーズ成績は３勝１敗となり、日本シリーズ進出の決定は第４戦以降に持ち越された。鷹打線は日本ハムのエース・伊藤大海投手（２８）の前に沈黙。直球とスライダーを織り交ぜた多彩な投球に翻弄され、８回を１１三振とバットが空回りして無得