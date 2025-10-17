Adoが、10月23日22時よりAdoの公式YouTubeチャンネルとTikTokアカウントにて＜Ado 5th Anniversary and 23rd Birthday Celebration LIVE＞を生配信することを発表した。◆Ado 動画配信日となる10月23日は、23歳を迎える自身の誕生日前日であり、メジャーデビューシングル「うっせぇわ」をリリースしてからちょうど5年となる日だ。今回の＜Ado 5th Anniversary and 23rd Birthday Celebration LIVE＞では、メジャーデビュー5周年を