◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第３戦阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が２年ぶりの日本シリーズ進出へ導いた。見せ場は両軍無得点の初回１死一、二塁。ＤｅＮＡ・ケイの初球を完璧に捉えた。先制３ランは２２年以来のＣＳ弾だ。シーズンでは８度の対戦で対戦防御率０・８５に封じられた難敵を初回から攻略。「しっかり狙い通り打てました」。アドバンテージの１