◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第３戦阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）阪神の石井大智投手が、８回２死満塁から登板し、好リリーフを見せた。４―０の８回。７回まで無安打投球の先発・高橋が３連打でピンチを広げて降板。２番手で、３連投のマウンドに上がった。１番・蝦名を高め内角直球で空振り三振に封じて、ほえた。ＮＰＢ新記録の５０戦連続無失点、球団新記録の４９イニング連