◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第３戦阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）阪神・森下翔太外野手がＪＥＲＡクライマックスシリーズのＭＶＰに輝いた。ＤｅＮＡとのＣＳ最終ステージ３試合で打率６割６分７厘（９打数６安打）、１本塁打、３打点。前日１６日の第２戦では、延長１０回にサヨナラ２ランを放った。「自分だけの力で取ったわけではない」と周囲のサポートに感謝した若き大砲は「